Direct COP28 à Dubaï : les dirigeants du monde entier arrivent pour lancer les négociations

Au lendemain de l'ouverture de la COP28 sur le climat, les décideurs du monde entier convergent vers Dubaï (Emirats arabes unis). Vendredi 1er décembre s'ouvre le sommet des dirigeants. Plus de 140 chefs d'Etat défileront à la tribune durant deux jours pour des discours de quelques minutes censés donner une impulsion politique aux négociations qui occuperont les délégations pendant deux semaines. Le président français, Emmanuel Macron, s'est envolé jeudi et doit y présenter une initiative contre le charbon. Son agenda prévoit également des entretiens portant sur le violent conflit en cours entre Israël et le Hamas. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron attendu à la tribune dans l'après-midi. Le chef de l'Etat est arrivé à Dubaï pour participer à la COP28. Il doit porter une initiative pour inciter les pays émergents à abandonner au plus vite le charbon, désigné par Paris comme l'ennemi numéro un dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Il s'exprimera publiquement vendredi après-midi lors d'une session plénière. L'agenda d'Emmanuel Macron prévoit de plus un événement sur le nucléaire civil.

Un discours du roi Charles III au programme. Charles III "prononcera un discours d'ouverture lors du sommet" vendredi, a fait savoir la famille royale. "Depuis plus de 50 ans, le roi défend l’action pour un avenir durable. Sa Majesté estime que chacun a un rôle à jouer pour relever les défis environnementaux les plus complexes auxquels notre monde est confronté", peut-on également lire dans le communiqué du palais de Buckingham.

La COP28 s'est ouverte jeudi. La conférence annuelle sur le climat s'est ouverte en fanfare, avec la concrétisation très attendue d'un fonds de compensation des pertes et dommages climatiques dans les pays vulnérables. "C'est un signal positif pour le monde et pour notre travail", a déclaré Sultan al-Jaber, le président émirati de cette COP28. "Nous avons écrit une page d'histoire aujourd'hui… La rapidité avec laquelle nous l'avons fait est inédite, phénoménale et historique."