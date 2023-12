COP28 : un accord historique concernant les énergies fossiles ?

À l'issue de la COP28 de Dubaï, un accord a été trouvé pour aller vers une transition hors des énergies fossiles, mercredi 13 décembre. Pour certains, le texte ne va pas assez loin.

La fin des énergies fossiles a-t-elle été signée à Dubaï (Émirats arabes unis), en terre de pétrole ? Mercredi 13 décembre, après de longues heures de négociations, le président de la COP28 avait le sourire. "Nous pouvons être fiers de notre réussite historique", affirme Sultan Al-Jaber. Un compromis a été trouvé entre ceux qui voulaient une sortie claire du charbon, du gaz et du pétrole et ceux qui s'y opposaient.

Un texte sans obligation de sortie

Le texte appelle à une "transition hors des énergies fossiles" dans les systèmes énergétiques. "On a le texte le plus ambitieux à ce jour sur les énergies fossiles, qui dessine un futur décarboné pour l'énergie", approuve François Gemenne, coauteur du 6e rapport du GIEC. Pour les États insulaires, menacés par le réchauffement climatique, ces efforts sont insuffisants. Selon certains États et ONG, ce texte, sans obligation de sortie, ne va pas assez loin. "Ce texte aurait été très ambitieux et à la hauteur de l'urgence si on l'avait adopté il y a 20 ou 25 ans", indique Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace.