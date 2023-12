Guerre entre le Hamas et Israël : des destructions importantes dans la bande de Gaza

Présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 13 décembre, le journaliste Valéry Lerouge fait le point sur les destructions engendrées par l'armée israélienne à Gaza.

Les soldats israéliens avancent dans les ruines des bombardements qui durent depuis plus de deux mois à Gaza. "Selon l’ONU, 18% des structures, des maisons, des bâtiments officiels et des mosquées ont été totalement détruits", explique le journaliste Valéry Lerouge, présent sur le plateau du 20 Heures, mercredi 13 décembre. Des images satellites de la côte du nord de Gaza montrent qu'il ne reste rien des hôtels ou des serres agricoles.

18 600 morts en neuf semaines, selon le Hamas

Dans la ville de Gaza, les frappes semblent plus ciblées, avec le Parlement palestinien et le quartier général de la police qui ont été pulvérisés. "Selon le Hamas, ces destructions et ces combats ont fait 18 600 morts en neuf semaines", ajoute le journaliste. Les hommes du Hamas se cachent dans des tunnels et l'armée israélienne veut les déloger en inondant certains tunnels, "avec un risque, qu'il reste des otages israéliens sous terre", conclut Valéry Lerouge.