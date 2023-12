Face au manque de munitions, l'Ukraine est contrainte de réduire ses ambitions et renonce à toute attaque. Dans une tranchée, les forces de Kiev limitent leurs opérations, mercredi 13 décembre.

Dans le Donbass (Ukraine), pour atteindre les tranchées, il faut passer par des routes verglacées. Ce deuxième hiver gèle les positions et les mouvements des soldats. Dans une tranchée, les soldats ukrainiens limitent leurs opérations, mercredi 13 décembre. Leurs tirs d'obus de mortier vers les positions russes sont comptés. Ils disent ne plus avoir assez de munitions. Dans la tranchée, le temps semble encore plus long avec l'attente, le froid et la neige.

Les soldats se préparent à une guerre longue

L'Ukraine est contrainte de réduire ses ambitions et renonce à toute attaque. Les soldats s'adaptent à cette guerre de positions. Dans une autre unité, certains ont du mal à garder l'espoir. Les États-Unis et l'Europe s'interrogent sur la poursuite de leur soutien. "Sans soutien, on va perdre des milliers d'hommes supplémentaires", affirme Mikhaeolo, soldat de l'armée ukrainienne. Les soldats s'attendent à une guerre longue et savent qu'ils risquent de passer plusieurs hivers dans les tranchées.