Bouches-du-Rhône : à Sausset-les-Pins, une opération de grand nettoyage de la Méditerranée

Chaque année, partout dans le monde, des bénévoles se mobilisent pour ramasser des déchets. À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, samedi 21 septembre, une équipe de France Télévisions se trouvait aux côtés des participants sur la plage des Bouches-du-Rhône.

À chaque ramassage, ce sont les mêmes découvertes : mégots, plastique ou canettes. Sur cette plage de Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), les bénévoles s’activent, munis de gants et de longues pinces. "On a trouvé pas mal de bouteilles en plastique, de paquets de chips, même des plombs de pêcheurs", détaille l’un d’eux, Thomas Chesseboeuf.

41 kilos de déchets en deux heures

Plusieurs dizaines de personnes sont venues participer à l’opération. Certains sont très jeunes. "J’aime bien ramasser depuis que j’ai 6 ans. Si on ne le fait pas, ça va aller dans l’eau et les poissons vont les manger, ils vont mourir", assure Jules Chamayou, 8 ans. Avec un détecteur de métaux, un bénévole traque les déchets les plus enfouis, comme des piles ou des emballages en aluminium, "en boule, bien enterrés". En seulement deux heures, 41 kilos de déchets ont été ramassés.



"Ça veut dire qu’on avance pas dans notre manière de consommer", déplore l’organisatrice, membre de l’association "Planète Perles" depuis plus de dix ans. À l’occasion de la Journée mondiale du nettoyage de la planète, plus de 2 500 opérations de ramassage sont organisées durant le week-end, partout en France.