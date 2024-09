Emploi : le difficile recrutement de saisonniers pour les récoltes Durée de la vidéo : 3 min Emploi : le difficile recrutement de saisonniers pour les récoltes Article rédigé par France 2 - C. Rougerie, M. Cazaux, N. Cornet France Télévisions JT de 13h France 2

Difficile de recruter de la main-d'œuvre en France pour les récoltes. Alors, les exploitants font de plus en plus appel à des étrangers, ou renoncent à une partie de leur production. Exemple dans la Sarthe et le Maine-et-Loire.

Dès les premières lueurs du jour, les saisonniers s’activent dans les vergers de la Sarthe. Parmi les cueilleurs se trouve Philippe Jouatel, un cuisinier à la retraite. "Ça me fait un peu de monnaie pour partir en vacances", dit-il. Spécialisée dans la pomme, la maison Leroy, une entreprise familiale de 130 hectares, cherche sans relâche des dizaines de saisonniers pour la récolte et le conditionnement. De moins en moins de candidats Chaque saison apporte son lot de défis pour trouver des saisonniers. "C’est toujours un stress, parce que c’est énormément d’énergie et d’argent qui sont engagés. Si on n’est pas capable de ramasser notre produit, c’est dramatique", confie Richard Audusseau, gérant d’un verger près de Cholet (Maine-et-Loire). Certains doivent jeter des fruits en raison du manque de bras.



Face à la baisse des candidats, Richard Audusseau embauche des étrangers. Il a recruté des saisonniers d’origine roumaine, installés en France depuis quelques années. "Je gagne le SMIC et je suis contente, car jamais je ne pourrais avoir cette paye-là en Roumanie", confie une employée. Sur un autre site, une douzaine de saisonniers bulgares sont arrivés début septembre.