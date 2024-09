Randonnée : entre les vignes et la mer, les merveilles de la Côte Vermeille

Ce dimanche 22 septembre, "Les chemins de randonnées" partent à la découverte de la Côte Vermeille, dans les Pyrénées-Orientales. Une promenade à flanc de falaise jalonnée de vignes, de maquis et de petites criques aux eaux turquoises.

32 km séparent Argelès et Cerbère (Pyrénées-Orientales), le long des vignes et de la mer. Le sentier littoral au cœur de la Côte Vermeille se dévoile entre parois rocheuses et petits sites portuaires. À Port-Vendres, début de la promenade pour des cyclistes alsaciens, qui se réjouissent de "faire du sport et profiter des panoramas". Après une première montée, la garrigue laisse place au phare du Cap Béar, 27 mètres de haut, le plus au sud de la Méditerranée.

Entre montagne et mer

Son système d’éclairage permettait de sécuriser le littoral, envahi par les contrebandiers au début du XXIe siècle. Après une heure de marche, les randonneurs peuvent s’offrir une pause fraîcheur et observer la faune du littoral. Dans la verdure, un couple de Suédois prend la direction de Banyuls-sur-Mer. "Le sentier est joli et sans réelle difficulté", commente l’homme. En ville, place à la découverte de l’une des plus grosses coopératives viticoles de la région.



Les plus téméraires peuvent ensuite poursuivre le chemin et traverser la frontière, en direction de la Costa Brava (Espagne) sur 187 km.