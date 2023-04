Guadeloupe : mission en eaux profondes pour le climat

A. Hébert, C. Madini

Une équipe de scientifiques a été réunie en Guadeloupe pour la mission Under the pole. Elle travaille notamment pour comprendre l'impact du climat sur la biodiversité sous-marine.

Au large de la Guadeloupe, ils naviguent tambour battant à bord d’un bateau. C'est une petite équipe de scientifiques bien équipée qui se déplace dans la baie de Basse-Terre, direction les abysses. Au milieu des poissons, ils étudient ce jour-là la zone mésophotique, 120 mètres sous la surface. Méthodiquement, ils cartographient, photographient, font des prélèvements, car cette zone est une véritable réserve de biodiversité marine, très peu documentée. "On va travailler sur ce qu'on appelle les forêts animales marines, qui sont le pendant dans les océans de nos forêts terrestres en surface", explique Emmanuelle Périé-Bardout, organisatrice de la mission "Under the pole".

Un précieux indicateur

Un animal bien précis les intéresse ce jour-là, le corail noir. Véritable témoin du changement climatique, il blanchit à mesure que l’eau se réchauffe, jusqu'à en mourir. De retour sur le bateau, ces scientifiques venus du monde entier l’étudient sous toutes ses coutures. Car ces prélèvements sont une mine d'informations pour comprendre les effets du réchauffement dans ces eaux très profondes. Cette mission devrait durer un peu plus de deux mois, et l’équipe reviendra dans deux ans pour savoir à quel point le réchauffement menace les eaux de Guadeloupe.