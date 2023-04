Eurozapping : sécheresse record en Espagne, derniers préparatifs pour le couronnement de Charles III

Comme chaque jour, le JT de franceinfo soir fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du mardi 25 avril.

En Espagne, le climat inquiète de plus en plus. Des températures record pour un mois d'avril, avec un thermomètre qui dépasse les 30°C. Pas de précipitations et des réservoirs en eau qui baissent dangereusement. Conséquence, une sécheresse précoce dans plusieurs régions du pays. Jamais le pays n’avait connu pareille situation depuis 60 ans, les agriculteurs redoutent le pire. Un plan de gestion de la ressource a déjà été mis en place dans certaines régions, mais il y a urgence. Le gouvernement demande l'aide de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni prépare le sacre de son roi

Au Portugal, une visite très attendue. Le président brésilien Lula accueilli avec les honneurs. Les deux pays ont ouvert une nouvelle page de leur histoire, après quatre années de brouille avec le prédécesseur de Lula, Jair Bolsonaro. Le président brésilien s’est exprimé devant le Parlement mais il a été conspué par certains députés, qui lui reprochent sa position pro russe et son passé judiciaire. Dans la rue, des opposants lui ont également rappelé les affaires pour lesquelles il avait été condamné. Au cours de cette visite, plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de l'énergie, de l'éducation et du tourisme ont été signés.

Au Royaume-Uni, les derniers préparatifs avant le couronnement. Les cavaliers et les chevaux de la Royal Horse Artillery seront en première ligne le 6 mai prochain, lors du couronnement du roi Charles III. Tout doit être parfait et les répétitions sont désormais quotidiennes. Quant aux célèbres beefeaters, les gardiens de la Tour de Londres, ils portent leur nouvel uniforme, symbole du changement de monarque britannique.