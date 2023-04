Guerre en Ukraine : le retour compliqué des soldats en permission

Même lorsqu'ils sont en permission pour quelques jours, les soldats ukrainiens ne peuvent s'empêcher de penser à la réalité du terrain. Et parfois, le souvenir d'amis perdus vient les hanter.

Gare de Kramatorsk (Ukraine). Un rayon de soleil bienvenu caresse le visage des soldats. Ces militaires viennent d'obtenir une permission. Dix jours pour mettre entre parenthèses l'horreur de leur quotidien. Vadim a 27 ans. Il s'est porté volontaire pour cette guerre dès le premier jour. Mais il était loin d'imaginer ce qui l’attendait. "La réalité à Bakhmout est pire encore que ce qu’on voit sur les images", explique-t-il. Le service des gardes-frontières auquel appartient Vadim est en première ligne à Bakhmout depuis des mois.

Un répit de courte durée

Il y a encore pire que ce stress de tous les jours, la mort d’un ami. "La première semaine à Bakhmout, j'ai perdu un ami très proche et je pense à lui tout le temps, même aujourd'hui. Heureusement, malgré le chaos, j'ai pu récupérer ses affaires et les envoyer à sa famille", raconte Vadim. Dix jours sans entendre siffler les balles et les obus. Temps suspendu, avant un nouveau plongeon, peut-être, dans l'enfer de Bakhmout.