Environnement : le saumon enfin de retour dans le Rhin

Le saumon, l'un des poissons préférés des Français, est de retour dans le Rhin après avoir totalement disparu du fleuve. Certains barrages ont été aménagés pour faciliter la remontée du fleuve. Toute la région s'est mobilisée.

Le Rhin est le principal fleuve commercial d’Europe avec plus de 1 300 kilomètres en partie canalisés et industrialisés. Depuis 30 ans, il y est l’objet d’une tentative de reconquête écologique. À Gambsheim (Bas-Rhin), des passionnés viennent observer un barrage hydroélectrique par lequel passent de grands poissons migrateurs, comme le saumon. Il a été spécialement aménagé pour leur permettre de remonter le fleuve grâce à des escaliers en béton.

Le Rhin trop aménagé et pollué pour le saumon

Il y a quelques années, y apercevoir des saumons aurait été impossible, le saumon ayant disparu du Rhin à cause de la rupture de la continuité écologique avec "les barrages, la surpêche, la pollution, la dégradation des milieux", explique Florian Lucas, chargé d’animation à l’association Saumon-Rhin. Au détour des années 50, le Rhin, trop aménagé et pollué, voit le saumon disparaître de ses eaux, jusque-là pourtant les plus poissonneuses et saumoneuses d’Europe. Aujourd’hui, ils sont élevés en piscine avant d’être relâchés dans les affluents du Rhin. Mais le pari de la réintroduction sera-t-il gagnant ? D’autant que le dérèglement climatique entre désormais aussi dans l'équation. L’objectif reste néanmoins de revoir des saumons, à terme, dans le Rhin.