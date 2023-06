Guerre en Ukraine : 10 morts et 60 blessés après une frappe russe sur Kramatorsk

Mardi 27 juin, un restaurant a été pris pour cible dans la ville de Kramatorsk, dans l'est de l’Ukraine. Une violente explosion a fait 10 morts, dont trois enfants, et une soixantaine de blessés.

La terreur en plein centre de Kramatorsk (Ukraine). Deux missiles russes viennent de s'abattre sur le quartier commerçant, les boutiques brûlent. Les images sont très dures, il y a des blessés partout, dont un bébé dans les bras de sa mère. "Ça a été tellement brutal, j’ai été projeté au sol, j’ai rampé pour sortir", dit une témoin. L’un des deux points d'impact se trouve sur le restaurant Ria, l’un des plus populaires de la région. S’y croisent des militaires ukrainiens au repos, des journalistes, des humanitaires du monde entier, dont, mardi 27 juin au soir, des écrivains colombiens.

Une ville souvent ciblée par les Russes

Il était 19 heures, l'heure de pointe, et une centaine de clients s’y trouvaient. De toute la ville, les secours arrivent, mais ils sont dépassés par le nombre de victimes. "On est en train de rechercher d'éventuels survivants dans les décombres et, en même temps, on essaie d’évacuer l’ensemble des blessés", confie le porte-parole de la police de Kramatorsk. Du toit d’un immeuble voisin, l’étendue des dégâts, impressionnante, est visible. Vite, une chaîne humaine se forme alors pour dégager des gravats le plus rapidement possible et accéder au fond du restaurant. Une femme est sortie des décombres au bout de la nuit, grièvement blessée, mais encore consciente. La ville se trouve à une vingtaine de kilomètres du front sur la route de Bakhmout. Elle est régulièrement prise pour cible par l’armée russe.