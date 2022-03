Mont-Saint-Michel : opération de ramassage des déchets dans la baie

E.Cornet, C. Denis, L. Bonis, B. de Saint-Jore

Vue d’en haut, la baie du Mont-Saint-Michel (Manche) n’a rien perdu de sa beauté majestueuse. Vue d’en bas, c’est une autre histoire. Partout du plastique, pas forcément visible au premier coup d’œil, mais disséminé dans le sol, parfois littéralement incrusté. "Quand on regardait dans les prés salés, on voyait des petites taches noires partout, qui s’envolaient", dit Jacques Leriche, délégué de l’association "The Sea Cleaners" pour la Bretagne nord, à l’initiative de cette opération de ramassage des déchets.

Des plastiques issus notamment des protections utilisées pour la culture des moules

L’association n’a eu aucun mal à mobiliser les bonnes volontés. "On aime bien nettoyer la nature parce que c’est aussi notre terrain de jeu", dit une locale. "On est surpris par la quantité de plastique qu’on peut trouver dans un endroit comme ça", ajoute un volontaire. Arrachés par les tempêtes, charriés par les marées, ces plastiques proviennent notamment des protections utilisées pour la culture des moules. Une pollution dénoncée depuis des années par les associations.