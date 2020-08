Présidentielle en Biélorussie : Alexandre Loukachenko donné en tête avec 79,7% des voix, selon un sondage de sortie des urnes

Si l'essentiel des bureaux de vote ont fermé à 20h, certains restent ouverts en raison de l'affluence.

Vers un nouveau mandat ? Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a obtenu 79,7% des voix à la présidentielle dimanche 9 août, selon un sondage officiel réalisé à la sortie des bureaux de vote. La candidate de l'opposition Svetlana Tikhanovskaïa obtient 6,8% des suffrages. Si l'essentiel des bureaux de vote ont fermé à 20h, certains restent ouverts en raison de l'affluence.

"J'espère que le vote s'achèvera sans encombre aussi" dans ces endroits, a déclaré à la télévision publique la présidente de la commission électorale, ajoutant vouloir annoncer avant 2h des résultats partiels.

Durant la campagne, Alexandre Loukachenko a fait face à l'envol inattendu d'une novice en politique, Svetlana Tikhanovskaïa, qui a attiré des foules jamais vues au cours de ses meetings de campagne, appelant les Bélarusses à voter en masse contre le chef de l'Etat afin de rendre les falsifications électorales plus difficiles. Alexandre Loukachenko en tête, a accusé à maintes reprises l'opposition de "provocations" et de vouloir orchestrer des émeutes, notamment avec l'aide de mercenaires russes, dont 33 ont été arrêtés fin juillet. L'opposition et le Kremlin ont rejeté ces allégations.