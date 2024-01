Tirs de missiles de la Corée du Nord : le pays veut multiplier "les théâtres de tensions sur lesquels les Américains doivent intervenir" selon l’historien Pierre Rigoulot

La Corée du Nord a tiré un rideau d’obus le matin du 5 janvier, plus de 200 en 2 heures. Tous se sont abîmés en mer, mais il s’agit d’une "provocation" pour la Corée du Sud. Pierre Rigoulot, historien, spécialiste du communiste et auteur de "Corée du Nord, État voyou", était l’invité du 12/13 info pour en parler.

Pierre Rigoulot souligne une situation "très tendue" entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. "La Corée du Nord a choisi d’être aux côtés de la Russie, en guerre en Ukraine et on l'a vu avec l’envoi de matériel militaire sur le front", explique-t-il. Pour lui, la Corée du Nord veut voir les Américains s’inquiéter de la multiplication des "théâtres de tensions sur lesquels ils doivent intervenir."

Les deux pays sont toujours en guerre

"Lors des années précédentes, on avait une formule à Pyongyang qui faisait frémir : on promettait de noyer la capitale sud-coréenne sous un océan de flammes. Je crois que les Sud-Coréens sont parfaitement habitués à ce genre de rhétorique guerrière. Ils annoncent simplement qu’il ne faut pas oublier qu’ils sont eux aussi une grande puissance militaire et que les États-Unis sont tout près et les soutiennent", indique Pierre Rigoulot. L’historien rappelle que les Américains ont 30 000 soldats stationnés en Corée du Sud. Il rappelle également que la Corée du Nord et la Corée du Sud sont encore en guerre."Seul un armistice a été signé en 1953" mais il n’a jamais débouché sur un traité de paix.