Xi Jinping en France : quels sont les enjeux de la visite du président chinois ?

Le président chinois XI Jinping est arrivé en France, dimanche 5 mai, pour une visite d’État de deux jours. Tour d’horizon des enjeux de cette visite.

Sa dernière visite officielle en Europe remontait à 2019. Il y a eu entre-temps, une pandémie et quelques conflits internationaux. Xi Jinping a été accueilli par Gabriel Attal, dimanche 5 mai, sur le tarmac de l’aéroport d’Orly. Le président chinois est à Paris pour célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Lundi, il enchaînera les rendez-vous avec Emmanuel Macron. Une première journée protocolaire à l’Élysée puis aux Invalides avant un passage, mardi, dans les Hautes-Pyrénées pour un déjeuner plus intime.

De nombreux sujets seront abordés

Au menu des discussions la situation au Proche-Orient mais surtout la guerre en Ukraine. Il y a un an, en Chine, Emmanuel Macron avait appelé Xi Jinping à ramener la Russie à la raison. Cette nouvelle visite devrait être l’occasion d’inciter de nouveau son homologue à prendre ses distances avec Vladimir Poutine. Autres sujets de conversations : l’urgence climatique et les questions économiques. Pour le président de la République, il s’agira de défendre les intérêts de la France et de l’Europe, notamment sur la question des véhicules électriques.