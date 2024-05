Madonna : 1,5 million de personnes pour son concert monumental à Rio de Janeiro

C. Azzopardi, F. Lothaire, S. Ripaud

Un concert monumental et gratuit qui inscrit Madonna un peu plus dans la légende de la musique. La reine de la pop a fait vibrer, samedi 4 mai, des centaines de milliers de personnes sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro au Brésil.

Le temps d’une nuit, la plage de Copacabana s’est transformée en la plus grande piste de danse du monde : une scène de 800m², 1,5 million de personnes, pour les 40 ans de carrière de Madonna lors d'un concert gratuit. "J’ai 60 ans, c’est mon anniversaire, Madonna c’est toute ma vie", s’émeut une fan. "Ce spectacle représente beaucoup pour notre communauté LGBT. Madonna est la plus grande diva et elle a été la première à dénoncer les préjugés", abonde un homme.

Madonna aux couleurs du Brésil

Plus tôt dans la journée, les spectateurs se sont massés sur la plage malgré une température dépassant les 36 °C. Pour l’occasion, Madonna s’est habillée aux couleurs du Brésil. Depuis les bateaux, dans les chaises de plage, sur les cages de but, les fans ne perdent pas une miette du concert. La foule a chaviré de bonheur quand elle a entamé son hymne à la résilience, un an après une grave maladie qui avait affolé ses admirateurs.