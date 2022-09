Washington annonce de nouvelles ventes d'armes à Taïwan pour 1,1 milliard de dollars

Les Etats-Unis ont annoncé une nouvelle série de ventes d'armement à Taïwan, pour 1,1 milliard de dollars au total, vendredi 2 septembre, alors que les tensions sont au plus haut avec la Chine, qui considère l'île comme une partie de son territoire.

Le gouvernement américain a approuvé la vente à Taipei de 60 missiles Harpoon pour 355 millions de dollars, de 100 missiles tactiques Sidewinder (85,6 millions) et d'un contrat de maintenance du système de radars de Taïwan évalué à 665 millions de dollars, selon le département d'Etat.

Après le déplacement de Nancy Pelosi au début du mois d'août, la Chine a envoyé une semaine durant des navires de guerre, des missiles et des avions de chasse dans les eaux et le ciel de Taïwan. Ces exercices ont été les plus importants et les plus agressifs depuis le milieu des années 1990. La semaine dernière, Taïwan a annoncé prévoir une hausse de son budget militaire à un niveau sans précédent, pour atteindre 19,2 milliards d'euros.