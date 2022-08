Taïwan affirme que les manœuvres chinoises violent ses eaux territoriales

Les exercices militaires chinois annoncés en représailles à la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi violent les eaux territoriales taïwanaises, a affirmé le ministère de la Défense de l'île mercredi 3 août. "Certaines des zones des manœuvres de la Chine empiètent sur (...) les eaux territoriales de Taïwan", a déclaré le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense Sun Li-fang lors d'une conférence de presse. "Il s'agit d'un acte irrationnel visant à défier l'ordre international", a-t-il ajouté.

Le Japon s'est dit "préoccupé" face aux "actions militaires ciblées" promises par Pékin, dont certaines auront lieu à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) japonaise. Le pays "a exprimé sa préoccupation auprès de la Chine, compte tenu de la nature des activités militaires", qui incluent "le tir de munitions réelles", a déclaré le porte-parole du gouvernement nippon.

De son côté, la Corée du Sud a appelé au dialogue pour maintenir la paix et la stabilité dans la région. "La position de notre gouvernement est de maintenir une communication étroite avec les parties concernées [...] considérant l'importance de la paix et de la stabilité dans la région par le dialogue et la coopération", a déclaré un responsable du bureau présidentiel à la presse. Nancy Pelosi doit se rendre à Séoul, la capitale sud-coréenne, mercredi.

"Taïwan ne reculera pas", promet la présidente de l'île

"Aujourd'hui, notre délégation (...) est venue à Taïwan pour dire sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable", a déclaré Nancy Pelosi lors d'un événement avec la présidente de l'île, Tsai Ing-wen.

"Face à des menaces militaires délibérément accrues, Taïwan ne reculera pas" a réagi la présidente taïwanaise. "Nous allons (...) continuer à défendre la démocratie", a-t-elle affirmé lors de sa rencontre avec n Nancy Pelosi, qu'elle a remercié pour avoir "pris des mesures concrètes pour montrer (son) soutien indéfectible à Taïwan en ce moment critique".