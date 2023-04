Propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan : il "me déçoit", car "c'est évident qu'il soutient Xi Jinping", assure le président du Parlement taïwanais

You Si-kun réagit mercredi sur franceinfo, aux propos tenus par Emmanuel Macron qui a appelé l'Union européenne à ne pas "être suiviste" des Etats-Unis et de la Chine, dans le conflit entre Taïwan et la Chine.

"Le président Emmanuel Macron me déçoit", a réagi mercredi 12 avril sur franceinfo You Si-kun, le président du Parlement taïwanais, après les propos tenus par le président français qui a appelé l'Union européenne à ne pas "être suiviste" des États-Unis et de la Chine, dans le conflit entre Taïwan et la Chine. Ces propos, que le président français dit "assumer", ont provoqué de l'incompréhension à Taïwan. Selon You Si-kun, "le président Macron se range finalement du côté du dirigeant chinois".

franceinfo : Pourquoi êtes-vous déçu par les propos tenus par Emmanuel Macron ?

You Si-kun : Pourquoi cette fois je suis déçu par le président Emmanuel Macron? Parce que lorsque le monde entier, l'Europe, les États-Unis, Taïwan et le Japon, sont tous aux cotés de l’Ukraine contre la Russie et que la Chine soutient la Russie, le président Macron se range finalement du côté du dirigeant chinois. Il demande maintenant à l'Europe de ne pas s'impliquer dans la guerre du détroit de Taïwan. C'est évident qu’il soutient Xi Jinping.

"Xi Jinping est à la tête d’une dictature. Et si Emmanuel Macron soutient Xi Jinping, ça revient à être du côté de Poutine." You Si-kun, président du Parlement taïwanais sur franceinfo

La Chine est en train de commettre un génocide contre les Ouïghours. C’est le pays numéro un en termes de surveillance de ses citoyens. Un pays qui n'a aucune liberté d'association, aucune liberté d'expression. Tout ceci est contraire aux principes fondateurs de la France à savoir la liberté, l'égalité et la fraternité. C’est pourquoi le Président Macron me déçoit.



Dans le dossier taïwanais, Emmanuel Macron veut proposer une troisième voie, et il plaide pour une autonomie stratégique de l’Union Européenne. Qu’en pensez-vous ?

S'il veut suivre une troisième voie, je n'y vois aucune objection parce la France a ses propres intérêts. Quelque soit le chemin qu'il veut prendre, j’espère du fond du cœur que le président Macron va revenir à l'esprit fondateur de la France. Maintenant que la Chine s’est développée, Taïwan n’est pas la seule à être en danger.

Qu'est-ce qui vous permet de dire cela ?

Le président chinois ne veut pas seulement annexer Taïwan. Il avait promis à Barack Obama qu’il n’avait aucune intention de militariser la mer de Chine méridionale. Au final, il l’a fait. Ensuite, il a construit les nouvelles Routes de la soie, il a mis la main sur le Pacifique Sud. Le problème du détroit de Taïwan, ce n'est pas seulement un problème taïwanais : c'est aussi le problème de l'Amérique et de l’Europe. Le président chinois veut dominer le monde entier. Taïwan est sur sa route. C’est une pierre qui l’empêche d’avancer.