Le président philippin condamne les actions "illégales et imprudentes" de Pékin en mer de Chine méridionale

Nouvel accrochage entre la Chine et les Philippines. Le président philippin Ferdinand Marcos a condamné, dimanche 11 août, les "actions illégales et imprudentes" de l'armée de l'air chinoise, accusée par Manille d'avoir harcelé un de ses avions patrouillant au-dessus d'un récif disputé en mer de Chine méridionale. Les actions chinoises "étaient injustifiées, illégales et imprudentes, d'autant plus que l'avion" de l'armée philippine "accomplissait une opération de sécurité maritime de routine dans l'espace aérien souverain" de l'archipel, a déclaré Ferdinand Marcos dans un communiqué.

Il évoque ici un incident entre Pékin et Manille, qui se serait produit jeudi sur le récif de Scarborough et que le président philippin "condamne fermement", jugeant "préoccupant qu'il puisse y avoir de l'instabilité dans notre espace aérien". La veille, le général Romeo Brawner, chef d'état-major de l'armée philippine, avait affirmé que deux avions chinois avaient "exécuté une manœuvre dangereuse" et "lancé des fusées éclairantes sur la trajectoire" d'un de leurs appareils. Ces "actions dangereuses et provocatrices" ont "mis en danger la vie de notre personnel effectuant des opérations de sécurité maritime", avait-il poursuivi.

De fréquents incidents autour d'îlots que Pékin et Manille se disputent âprement

L'armée chinoise avait réagi samedi dans un communiqué en estimant avoir tout mis en œuvre "pour repousser légalement" l'avion philippin, après des "avertissements répétés". "La Chine dispose d'une souveraineté incontestable sur l'île de Huangyan" - le nom en chinois du récif de Scarborough - "et sur les eaux adjacentes", ajoutait le communiqué. L'incident était survenu après l'annonce par Pékin d'un exercice militaire en mer de Chine méridionale, près de ce même récif de Scarborough, tandis que les Philippines avaient entamé deux jours de manœuvres maritimes et aériennes communes avec les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.

Le récif de Scarborough est un îlot contrôlé depuis 2012 par les Chinois, mais revendiqué par les Philippins. Plusieurs incidents sont survenus ces derniers mois autour d'îlots que Pékin et Manille se disputent âprement dans la zone. Une grande partie des îles et des récifs de cet espace maritime sont revendiqués par la Chine, mais d'autres pays, parmi lesquels le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei, ont aussi des prétentions concurrentes.