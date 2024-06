Un navire philippin est entré en collision avec un bateau chinois en mer de Chine méridionale, selon Pékin

Deux navires philippin et chinois sont entrés en collision en mer de Chine méridionale, lundi 17 juin près des îles Spratleys que se disputent les deux pays. "Le navire de ravitaillement philippin a ignoré de nombreuses sommations de la partie chinoise" et "s'est approché du vaisseau chinois (..) de façon non-professionnelle, provoquant une collision", rapportent les garde-côtes chinois. Pékin accuse le bateau d'avoir "illégalement pénétré dans les eaux près du récif Ren'ai", le nom chinois de l'atoll Second Thomas situé dans les îles Spratleys (îles Nansha pour Pékin). L'atoll est situé à environ 200 kilomètres de l'archipel philippin de Palawan, et à plus de 1 000 kilomètres de la côte chinoise la plus proche, l'île de Hainan.

Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris des eaux et des îles proches des côtes de plusieurs de ses voisins, en dépit d'une décision de la justice internationale en 2016. Au début du mois, l'armée philippine avait dénoncé la "saisie" illégale par des bateaux chinois de vivres et de médicaments largués par avion à la mi-mai, destinés à l'avant-poste militaire philippin de ce même atoll, et avait accusé Pékin d'"ingérence agressive et non provoquée". Quelques jours plus tard, les garde-côtes philippins avaient publié une vidéo montrant leurs homologues chinois bloquer et heurter deux navires philippins qui procédaient à l'évacuation sanitaire d'un militaire.