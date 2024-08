La Chine mène un exercice militaire près d'un récif disputé avec les Philippines

L'opération de Pékin survient au moment où les Philippines lancent deux jours d'exercices maritimes et aériens conjoints avec les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.

Nouvelles tensions en mer de Chine méridionale entre Pékin et Manille. L'armée chinoise a annoncé mercredi 7 août mener un exercice militaire près du récif de Scarborough, un îlot contrôlé par la Chine, mais revendiqué par les Philippines. Ces manœuvres interviennent alors que les Philippines démarrent deux jours d'exercices maritimes et aériens conjoints avec les Etats-Unis, le Canada et l'Australie.

"Toutes les activités militaires, qui perturbent la situation en mer de Chine méridionale, créent des points de tension et compromettent la paix et la stabilité régionales, sont sous contrôle", a souligné l'armée chinoise. Selon l'état-major chinois, l'opération menée "près de l'île de Huangyan" vise à "tester les capacités de reconnaissance et d'alerte précoce, de manœuvre rapide et de frappe conjointe de ses troupes".

Des îles réclamées par plusieurs pays

La Chine revendique une grande partie des îles et récifs de la mer de Chine méridionale. D'autres pays riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei ont des prétentions concurrentes, qui parfois, se chevauchent. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2022 du président philippin Ferdinand Marcos, Manille affirme plus fermement ses prétentions de souveraineté sur certains récifs disputés, face à Pékin qui lui-même n'entend pas céder sur ses revendications. Mais cette confrontation alimente les craintes d'un potentiel conflit qui pourrait entraîner l'intervention de Washington en raison de son traité de défense mutuelle avec Manille.