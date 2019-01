Tempête Gabriel : des Québécois se moquent des Français après les faibles chutes de neige

"Ici au Québec tout va bien", a réagi un internaute québecois devant les images diffusées en France.

Une tempête et un peu de neige ? Pas de quoi impressionner les Québécois. Mardi 29 janvier, plusieurs dizaines de départements français sont passés en alerte orange pour le risque de neige provoqué par la tempête Gabriel. Plusieurs milliers de foyers ont aussi été privés d'électricité à cause du vent et de nombreuses routes ont été fermées à la circulation. Pourtant, les chutes de neige ont surtout fait rire des Québécois sur les réseaux sociaux.

Apparemment y'a une alerte à cause de la neige en France demain ? Ici au Québec tout va bien #UQAC pic.twitter.com/6VqQbngcaR — Maxime Verhaeghe (@Maxystos) 29 janvier 2019

Il faut dire que le Canada affronte actuellement des tempêtes de froid polaire impressionnantes. Une tempête a frappé Montréal mardi 29 janvier avec des vents de plus de 50 km/h, qui pourraient faire chuter le mercure jusqu'à -27 degrés Celsius, selon la météorologie nationale. Le vent glacial descendu du cercle arctique s'est ensuite dirigé vers la côte Est des Etats-Unis.

"Oh il neige en France on a 5cm wouah"



Bienvenue au Québec pic.twitter.com/GdI7U20j3u — Quentin (@_Senseii_) 29 janvier 2019

La France se prépare à sa journée de #neige...

Nos cousins du Québec vont encore pouvoir rire comme une banshee pic.twitter.com/bEWEv09rd6 — Lohrent Granger (@lohrentG) 29 janvier 2019