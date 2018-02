"Mais ils déneigent quoi ?" : les Canadiens s'amusent de la réaction des Français face à la neige

Depuis deux jours, il est tombé plus de dix centimètres de neige à Paris.

La neige est rare à Paris, mais banale au Canada. Depuis mardi 6 février, il est tombé plus de dix centimètres de neige à Paris. De nombreux médias, dont franceinfo, font état des difficultés de circulation, des transports perturbés et des scènes de camions embourbés dans la neige.

De l'autre côté de l'Atlantique, cette situation amuse les Canadiens, habitués à vivre avec des températures négatives et sous des couches de neige dépassant bien souvent les dix centimètres. Dans une vidéo publiée mardi sur Facebook, un couple de Québecois s'amuse d'un reportage de France 2 sur les transports perturbés par les intempéries. "Mais qu'est-ce qu'ils déneigent ? De la poussière ?" Visiblement hilare, l'homme poursuit, "ils doivent bien capoter [devenir fous] quand ils débarquent ici !" Jeudi, la vidéo a été visionnée plus de 4 millions de fois.

Même état d'esprit dans les commentaires d'un article de Radio Canada intitulé Paris ensevelie sous la neige. "Ca panique pour un 12 cm de neige et un petit -8 dehors alors que c'est presque la routine pour nous, dit un internaute. On dit 'neige sur Paris' et c'est la panique sur les routes, les trains sont en mode panique et les gens voient la fin du monde."

Sur Twitter, certains Canadiens en rajoutent en postant des photos de tempêtes de neige. "Venez faire un petit tour en hiver au Québec pour mieux comprendre les tempêtes de neige", dit une internaute.

#CestCoolLaNeigeMais venez faire un petit tour en hiver au Quebec pour mieux comprendre les tempêtes de neige ❄️

Une parisienne partie vivre à Montréail a filmé l'un de ses collègues devant un reportage de BFMTV et a envoyé sa réaction au Monde. "Non, c’est une blague ? Elle est où la neige ? Y a pas de neige ! J’ai plus de neige sur ma voiture que ce qu’il y a là !", s'exclame-t-il. En 2013, lors des précédentes chutes de neige dans la capitale française, les Canadiens raillaient déjà les Français pour leur réaction. Certains avaient mis en ligne un tutoriel humoristique pour expliquer "la réalité de l'hiver".