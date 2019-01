DIRECT. Tempête Gabriel : 15 départements sont toujours placés en vigilance orange pour neige et verglas

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: La circulation est particulièrement compliquée sur les routes de l'Oise et de la Somme, selon le PC mobilité de Radio France. Aux abords de Beauvais, il faut plus de deux heures pour parcourir 20 km sur l'autoroute A16 depuis Amiens, dans le sens nord-sud, à cause de la neige. Retrouvez les principales perturbations dues à la neige sur les routes ce matin dans cet article.

: A Paris, il y a peu de neige dans les rues, mais c'est beaucoup plus dense en banlieue, surtout en grande couronne. Il y a un manteau de 10 centimètres de neige à Villejuif par exemple, 10 centimètres à Cergy, 8 centimètres à Bures-sur-Yvette (Essonne) ou encore 5 centimètres à Melun, selon France Bleu Paris.

: A Paris, la plupart des bus sont restés au garage ce matin en raison des chutes de neige. Les métros fonctionnent, mais du côté des RER et des Transilien, le trafic est perturbé sur les lignes du RER C, D, E et sur les lignes H, L, N et P, comme le souligne France Bleu Paris.

: Il reste quinze départements en vigilance orange à la neige et au verglas selon le tout dernier bulletin de Météo France ce matin, alors que la dépression Gabriel quitte le pays et se dirige vers l'Allemagne. Les chutes de neige modérées sont encore en place sur l'est de l'Ile-de-France, les Hauts de France, et de la Champagne à la Bourgogne, ainsi que sur la Lorraine.