Canada : les routes de glace menacées par le réchauffement climatique `

Chaque hiver, des routes de glace permettent à des chauffeurs routiers de desservir le nord du Canada. Seulement, ces autoroutes glacées sont menacées par le réchauffement climatique. Reportage.

Dans le nord du Canada, les hivers polaires font geler les lacs et les rivières, créant des routes de glace. Ces sortes d’autoroutes géantes sont empruntées pour quelques semaines par des centaines de camions. Ouvertes seulement deux à trois mois dans l’année, elles sont le seul moyen pour les mines de se faire livrer leurs équipements. Depuis peu, elles fondent et ouvrent de plus en plus tard, en février cette année.

Une couche "moins homogène"

"J’ai observé que la couche était moins homogène qu’avant", signale Alex Packmann, responsable de l’entretien des routes. Le nord du Canada se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. Selon les experts, il est en première ligne de la crise climatique. "Dans les années 200, sur cette route, on avait 70 à 80 jours d’ouverture. Quand on regarde en 2020, on est tombés à 60, 65 jours d’ouverture. […] Je pense qu’à la fin du siècle, il n’y aura plus de routes de glace", analyse Fritz Griffith, climatologue.

Ne plus avoir de routes glacées se seraient aussi condamner des dizaines de villages près du cercle polaire. La plupart ne sont reliés au reste du monde que pendant ces quelques mois d’hiver.