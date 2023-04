Hôpital : ces établissements publics qui se passent de médecins intérimaires

À partir du 3 avril, le tarif des gardes intérimaires est plafonné. Certains hôpitaux ont donc appris à se passer de ces médecins, en organisant les services et les gardes différemment.

Dès le 3 avril, la loi interdit de rémunérer les médecins intérimaires au-delà de 1 390 euros pour une garde de 24 heures. Certains médecins intérimaires menacent de ne plus travailler, et donc de bloquer certains services. Certains établissements vont ainsi réduire leur activité, comme le CHU de Saint-Etienne (Loire). D’autres hôpitaux ont fait le choix de se passer d’intérimaires.



Une politique salariale attractive

Au service de néonatalogie du plus grand hôpital de Seine-Saint-Denis, le Dr Naimia Mihoubi est pédiatre depuis deux ans. Sa rémunération est loin de celle des intérimaires. Elle touche 266 euros bruts pour une garde de 14 heures. Pourtant, le chef de service n’a pas de difficultés pour remplir les plannings. Un effectif que l’hôpital a fidélisé tout simplement avec une rémunération qui leur semble satisfaisante. Ce choix n’est toutefois pas toujours possible pour les plus petites structures.