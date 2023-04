Pollution : les cheminées ouvertes désormais interdites dans la région lyonnaise

Depuis le week-end dernier, les habitants de Lyon ne peuvent plus se chauffer avec des cheminées à foyer ouvert, jugées trop polluantes. Elles seraient responsables de plus de la moitié des émissions de particules fines dans l'agglomération.

Depuis samedi 1er avril, utiliser les foyers ouverts ou des poêles de plus de 20 ans est interdit dans la région lyonnaise. "Je faisais le soir, quand c’était un petit peu frais, un peu humide", explique Jacques Lienard, propriétaire d’une cheminée à Chassieu (Rhône). Elle est désormais jugée trop polluante. Pour continuer à en profiter, il va devoir l’adapter et installer un insert. Coût de l’opération : entre 5 000 et 6 000 euros.



Plus de 160 communes concernées par l’interdiction préfectorale

Autour de Lyon (Rhône), plus de 160 communes sont concernées par l’interdiction préfectorale. Le secteur compte seulement 10% de chauffages au bois, mais ils émettent 65% des particules fines sur un an. Elles sont souvent à l’origine de pic de pollution en hiver. En plus des aides nationales, la Métropole de Lyon propose aussi une prime de 1 000 à 3 000 euros. "Si on veut s’attaquer aux polluants sur les particules fines, c’est évidemment le chauffage au bois individuel", commente Pierre Athanaze, vice-président (EELV) de la métropole de Lyon.