Inondations au Brésil : plus de 115 000 personnes ont dû quitter leur logement

Au Brésil, la course contre-la-montre est engagée, mardi 7 mai, pour secourir les victimes des inondations qui frappent le sud du pays. Un demi-million de personnes sont touchées.

À Porto Alegre (Brésil), l’eau s’est emparée de toutes les artères de la ville, dimanche 5 mai. Les 1,4 million d’habitants sont plus isolés que jamais. Le fleuve qui traverse la commune a atteint 5,30 mètres. C’est un pic historique. Le temps presse désormais pour sauver les sinistrés encore piégés, dans des conditions parfois extrêmes. Partout, les habitants fuient, au péril de leur vie. Ils ont de l’eau jusqu’à la tête.

78 personnes ont péri

Par endroits, le jet ski est le seul moyen d’accéder aux sinistrés. La population s’organise pour sauver le plus d’habitants possible. "Les choses sont très compliquées pour nous. Nous sauvons qui nous pouvons, mais c’est très difficile de faire face à la nature", confie un secouriste bénévole. Plus de 115 000 personnes ont dû quitter leur logement. Le président Lula a assuré qu’une importante aide sera apportée. Pour le moment, 78 personnes sont mortes. Plus d’une centaine de disparus manquent à l’appel.