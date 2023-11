Brésil : le pays touché par une vague de chaleur extrême

Durée de la vidéo : 2 min

Le soleil brûle dans le centre-est du Brésil. Il y a eu jusqu’à 59°C ressenti à Rio de Janeiro, des incendies sont toujours en cours et la sensation d’étouffement est quasiment permanente. Un concert de la chanteuse Taylor Swift a été endeuillé par la mort d’une jeune femme.

Le Brésil est confronté à des records de températures, près de 60°C ressenti à Rio de Janeiro ce week-end. Dans les favelas, les quartiers les plus pauvres de la ville, la chaleur se fait encore plus écrasante. Les habitants logés dans des petites maisons avec des toits en taule tentent de se rafraîchir comme ils peuvent. L’eau est devenue une denrée précieuse. Sous plus de 40°C, des ouvriers n’ont pas le choix, ils doivent continuer à travailler. "C’est très difficile", témoigne l’un deux. "On prend des douches très souvent et on boit de l’eau", indique un autre.

Le Pantanal en danger

Une chaleur qui a aussi provoqué le décès d’une jeune femme, présente au concert de Taylor Swift. Elle est décédée à la suite d’un arrêt cardio-respiratoire. Malgré les températures, les organisateurs avaient interdit les bouteilles d’eau dans l’enceinte du stade. Des incendies ravagent aussi l’ouest du pays. La plus grande zone humide du monde est en proie à de gigantesques flammes, des milliers d’hectares calcinés et une faune décimée. Si le Pantanal venait à disparaître, ce serait la fin d’une des plus grandes réserves de biodiversité de la planète.