Avion détourné en Biélorussie : l'Organisation de l'aviation civile internationale ouvre une enquête

Les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU et les Etats-Unis avaient appelé mercredi l'agence onusienne de l'aviation civile à "enquêter d'urgence".

L'ONU se penche sur le cas biélorusse. L'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui dépend de l'agence onusienne, a annoncé jeudi 27 mai lancer une enquête sur l'interception d'un vol commercial de Ryanair, dimanche, par la Biélorussie. L'OACI a décidé "d'entreprendre une enquête factuelle" et souligné "l'importance d'établir les faits sur ce qu'il s'est passé et de comprendre s'il y a eu violation du droit international de l'aviation par un Etat membre de l'OACI, y compris de la Convention [de Chicago] sur l'aviation civile internationale et de ses annexes".

Cette décision a été prise lors d'une réunion d'urgence à huis clos de son organe directeur, durant laquelle étaient convoqués les 36 représentants diplomatiques du Conseil. Elle intervient un jour après que les membres européens du Conseil de sécurité de l'ONU et les Etats-Unis ont appelé l'OACI à "enquêter d'urgence". L'instance a également appelé "tous les Etats membres de l'OACI et les autres parties prenantes concernées à collaborer à cette enquête", qui sera menée par le secrétariat de l'OACI.

L'ONU a fait part de sa "profonde inquiétude"

Le régime biélorusse d'Alexandre Loukachenko est accusé d'avoir détourné, dimanche, un appareil de Ryanair pour arrêter l'opposant Roman Protassevitch, ce qui lui a valu des sanctions européennes, dont la fermeture de l'espace aérien de l'Union européenne à tous les vols biélorusses.

En réaction, l'agence onusienne, qui n'a aucun pouvoir de sanctions, avait fait part de sa "profonde inquiétude". En cas de violation avérée des règles internationales, le rôle de l'OACI consiste simplement à "aider les pays qui le voudraient à mener les discussions, à prononcer les condamnations, à appliquer les sanctions, conformément à la Convention de Chicago", rappelle l'OACI sur son site.