Quatre questions sur le déroutage par la Biélorussie d'un avion de ligne où se trouvait un opposant politique

Condamnation générale. Un chasseur biélorusse a intercepté dimanche 23 mai un avion de ligne de la compagnie RyanAir à bord duquel se trouvait un militant de l'opposition qui, selon cette dernière, a été interpellé à son arrivée à Minsk. Franceinfo résume ce que l'on sait sur cette affaire, qui a provoqué une vive colère des Européens.

Que s'est-il passé ?

Le média d'opposition Nexta a affirmé que son ancien rédacteur en chef Roman Protassevitch avait été arrêté par les services de sécurité après l'atterrissage d'urgence à l'aéroport de la capitale du Biélorussie de ce Boeing 737-800 en provenance d'Athènes (Grèce) et avec pour destination Vilnius, en Lituanie. Le ministère biélorusse de l'Intérieur a confirmé dans un premier temps sur Telegram l'interpellation de Roman Protassevitch, avant de supprimer ce message.

A Ryanair flight #FR4978 from Athens to Vilnius, diverted to Minsk in Belarus earlier today.https://t.co/rnUpiqOjch



According to reports in media a Belarus journalist, that was onboard the flight, was arrested after the diversion to Minsk. pic.twitter.com/MQyvXsDExM — Flightradar24 (@flightradar24) May 23, 2021

Selon les autorités, l'avion a dévié de sa trajectoire à cause d'une "alerte à la bombe" provenant de l'équipage. Nexta a affirmé que l'atterrissage d'urgence avait été suscité par une "bagarre" déclenchée par des agents des services de sécurité bélarusses, présents à bord et qui affirmaient qu'un engin explosif se trouvait dans l'appareil.

Contacté par franceinfo, RyanAir indique de son côté que contrairement aux affirmations des autorités biélorusses, c'est la sécurité aérienne de Minsk qui a contacté l'équipage sur une menace potentielle, provoquant le déroutage du vol. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a quant à lui donné l'ordre personnellement à un avion de chasse MiG-29 d'intercepter l'avion après cette alerte, a confirmé son service de presse.

L'aéroport de la capitale biélorusse a plus tard confirmé que l'alerte à la bombe s'était révélée "erronée" après une fouille du Boeing. Celui-ci a pu redécoller vers 19h15 (heure de Paris), a annoncé sur Twitter la commissaire européenne en charge des Transports, Adina Valean. Celle-ci n'a toutefois pas évoqué le sort de Roman Protassevitch.

Qui est l'opposant arrêté par Minsk ?

Âgé de 26 ans, Roman Protassevitch est l'ancien rédacteur en chef de Nexta, un média ayant joué un rôle clé dans la récente vague de contestation de la réélection en 2020 du président Loukachenko, qui occupe ces fonctions depuis 1994. En novembre dernier, les services de sécurité bélarusses (KGB), hérités de la période soviétique, l'avaient placé, aux côtés du fondateur de Nexta Stepan Poutilo, sur la liste des "individus impliqués dans des activités terroristes".

Fondé en 2015, Nexta ("Quelqu'un" en biélorusse) avait notamment coordonné les rassemblements à travers la Biélorussie, diffusant des mots d'ordre et permettant de partager les photos et les vidéos des rassemblements et des violences.

L'arrestation du militant a été immédiatement condamnée par la figure de l'opposition biélorusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa. Sur Twitter, elle a assuré que Roman Protassevitch encourait "la peine de mort".

The regime forced the landing @Ryanair plane in Minsk to arrest journalist and activist Raman Pratasevich. He faces the death penalty in Belarus. We demand immediate release of Raman, @ICAO investigation, and sanctions against Belarus. pic.twitter.com/ondPBd0kU9 — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 23, 2021

Nexta indique de son côté que son ancien rédacteur en chef risque 15 ans de prison. L'ancienne république soviétique de Biélorussie est le dernier pays en Europe à appliquer la peine capitale.

Comment réagit la communauté internationale?

Les dirigeants de l'Union européenne ont appelé de concert dans l'après-midi la Biélorussie à laisser repartir cet appareil et permettre à "tous ses passagers" de poursuivre leur voyage, fustigeant "une action complètement inacceptable", à l'instar de plusieurs de ses Etats membres comme l'Allemagne, la France et la Pologne.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki, dénonçant un "acte de terrorisme d'Etat", a demandé au président du Conseil européen Charles Michel que l'UE discute dès lundi de "sanctions immédiates" contre la Biélorussie. Un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des 27 est prévu pour lundi et mardi.

L'Allemagne a de son côté réclamé une "explication immédiate" après le déroutage de l'avion et la France a dénoncé un "détournement" d'avion "inacceptable".

Le détournement par les autorités biélorusses d’un vol de @Ryanair est inacceptable. Une réponse ferme et unie des Européens est indispensable. Tous les passagers de ce vol, dont les opposants biélorusses éventuels, doivent être autorisés sans délai à quitter la #Biélorussie. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) May 23, 2021

Le président de la Lituanie, Gitanas Nauseda, dont le pays a accordé le statut de réfugié à Roman Protassevitch, a quant à lui condamné "un événement sans précédent", accusant le régime biélorusse d'avoir été derrière "cet acte abject". Svetlana Tikhanovskaïa vit elle aussi en exil en Lituanie.

Dans quel contexte intervient cette affaire ?

L'homme fort de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a remporté un sixième mandat lors des élections en août. Le scrutin, jugé frauduleux, a été largement critiqué par la communauté internationale et l'opposition. Mais la protestation s'est progressivement essoufflée face à des arrestations massives, des violences policières ayant fait au moins quatre morts, un harcèlement judiciaire permanent et de lourdes peines de prison infligées à des militants et à des journalistes.

La répression en cours au Biélorussie a valu à Minsk une batterie de sanctions occidentales qui ont conduit Alexandre Loukachenko à se rapprocher davantage de son homologue russe Vladimir Poutine.