Sri Lanka : le saphir, un joyau qui rapporte beaucoup

Le Sri Lanka perpétue une tradition millénaire, celle de la recherche de pierres précieuses, et notamment de saphir. Un marché qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui a un coût humain, celui du travail des mineurs.

Le saphir est une pierre précieuse qui fascine, et qui brasse également beaucoup d'argent, avec ses teintes bleues, vertes ou roses. Elle se trouve dans les profondeurs boueuses des sous-sols sri lankais, et se vend en quelques minutes en pleine rue, pour des millions de dollars. Dans la région de Ratnapora, qui signifie "ville des pierres précieuses", des hommes descendent dans les mines de saphir depuis des siècles. Dans la chaleur et l'humidité, ils creusent et remplissent des sacs de boue. "Ça manque d'oxygène", explique un mineur.

"Trouver une pierre précieuse de saphir est extrêmement rare"

Au Sri Lanka, les mines sont toutes artisanales, et aux mains de propriétaires privés. "Trouver une pierre précieuse de saphir est extrêmement rare", assure Yasser Farook, directeur de Farook Gems, une exploitation de saphirs. Et pour motiver les troupes, ce propriétaire compte sur "leur espoir" de tomber sur un joyau.