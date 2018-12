EN IMAGES. Maisons détruites, rues dévastées... Les premières images des dégâts après le tsunami en Indonésie

"Tout est devenu noir. Il n'y avait plus d'électricité", a témoigné un rescapé. Un tsunami a déferlé, samedi 22 décembre, sur les plages du détroit indonésien de la Sonde. Au moins 168 personnes sont mortes, ont annoncé les autorités indonésiennes, précisant qu'environ 745 blessés ont été comptabilisés. Retour en images sur ce drame et les dégâts occasionnés.

Ce volcan est sorti des eaux vers 1928. Il a été formé par le redouté Krakatoa. Il s'est mué en petite île volcanique, dont le cratère atteint désormais une altitude de 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis sa naissance, l'Anak Krakatoa est dans un "état semi-perpétuel d'activité éruptive". Samedi soir, il était actif. C'est lui qui a pu être l'origine du tsunami meurtrier qui est survenu dans la soirée.

INDONESIA TSUNAMI: Volcanic activity from Mount Anak Krakatau could have led to abnormal tidal surge and subsequent tsunami, says Indonesia’s disaster agency https://t.co/9TL9HlaWmE (Video: Twitter / @IgersBanten ) pic.twitter.com/lwaL48iRgJ

Le groupe pop Seventeen assurait un concert, samedi soir, au Tanjung Lesung Beach Resort. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent un mur d'eau balayer le groupe sur scène et envahir le public.

Sur Instagram, le chanteur du groupe Riefian Fajarsyah peine à contenir son émotion en annonçant la mort du bassiste et du tourneur du groupe.

TV One, un média indonésien, a publié des images de vidéosurveillance d'un bâtiment montrant une vague forçant le grillage et envahissant la rue.

A Carita, site touristique populaire de la côte ouest de Java, le tsunami a détruit des maisons.

Des habitants de Carita (Indonésie) inspectent des maisons balayées par le tsunami, le 23 décembre 2018. (AP / SIPA)

Un homme observe des voitures déplacées par un tsunami et projetées dans des habitations, à Carita (Indonésie), le 23 décembre 2018. (DIAN TRIYULI HANDOKO / AP / SIPA)

Un habitant de Carita (Indonésie) fouille les décombres après un tsunami, le 23 décembre 2018. (ANTARA FOTO AGENCY / REUTERS)

La vague a rempli les rues et la plage de débris divers, comme des plaques en ferraille qui servent de toitures ou des morceaux de bois.

Des résidents de Carita (Indonésie) inspectent les débris sur la plage après le tsunami, le 23 décembre 2018. (SEMI / AFP)

Des maisons ravagées par le tsunami, à Carita (Indonésie), le 23 décembre 2018. (RONALD / AFP)

Des débris dans les rues de Carita (Indonésie) après le passage d'un tsunami, le 23 décembre 2018. (RONALD / AFP)

Un photographe passionné des volcans, qui se trouve en Indonésie, a partagé des images tournées à Anyer, à une vingtaine de kilomètres au nord de Carita.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO