DIRECT. Indonésie : le bilan du tsunami s'alourdit à 281 morts, les recherches de survivants continuent

Ce qu'il faut savoir

Le bilan du tsunami provoqué par une éruption volcanique en Indonésie a été porté à 281 morts et plus de 1 000 blessés, annonce lundi 24 décembre l'agence nationale de gestion des catastrophes. La vague a touché, samedi soir, les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java, rasant des centaines de bâtiments. Elle est survenue après l'éruption du volcan connu comme "l'enfant" du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa.

Les secouristes tentent de rechercher des survivants. La catastrophe a fait 281 morts, plus d'un millier de blessés et 57 disparus, selon un nouveau bilan qui devrait encore s'alourdir. "L'armée et la police passent les ruines au peigne fin pour voir s'il y a d'autres victimes", a expliqué un haut responsable de l'agence nationale de gestion des catastrophes. Les opérations de secours devraient durer une semaine.

Risque d'un nouveau tsunami. Les spécialistes estiment que l'épisode de samedi est dû à l'effondrement sous-marin d'une partie de l'Anak Krakatoa, et préviennent que ce phénomène peut se reproduire à présent que le volcan est déstabilisé. Les autorités ont prévenu donc les habitants et les touristes des régions riveraines du détroit de la Sonde, qui sépare Java et Sumatra, de ne pas s'approcher des plages et que l'alerte forte marée restait en vigueur jusqu'à mardi.

De très nombreux dégâts. Le tsunami a laissé derrière lui un paysage de désolation, entre les arbres déracinés, toits arrachés, morceaux de bois et détritus divers. La plage de Carita, destination touristique courue de la côte occidentale de Java, est jonchée de débris.