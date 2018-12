Indonésie : au moins 168 morts après un tsunami provoqué par une éruption volcanique

Le bilan risque de s'alourdir d'heures en heures. Au moins 168 personnes ont été tuées et 745 blessées lorsqu'un tsunami a déferlé, samedi 22 décembre au soir, sur les rives du détroit indonésien de la Sonde. Cette vague a été provoquée par une l'éruption d'un volcan de l'Anak Krakatoa, petite île du détroit de la Sonde qui sépare Java et Sumatra. L'arrivée de cette vague a semé la panique parmi les touristes et les habitants.

Des centaines de bâtiments ont été rasés par les flots, notamment sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de l'île de Java.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO