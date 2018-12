DIRECT. Tsunami en Indonésie : les secours à la recherche de survivants

Plus de 168 personnes ont été tuées et des centaines blessées lorsqu'un tsunami a déferlé samedi soir sur les rives du détroit indonésien de la Sonde à la suite d'une éruption volcanique, semant la panique parmi les touristes et les habitants.

Un habitant de Carita (Indonésie) fouille les décombre, dimanche 23 décembre. (ANTARA FOTO AGENCY / REUTERS) Carole BélingardPierre Godon France Télévisions Ce qu'il faut savoir Au moins 168 personnes ont trouvé la mort dans un tsunami qui a frappé les côtes situées près du détroit de la Sonde, qui sépare les îles indonésiennes de Java et Sumatra, samedi 22 décembre au soir,. Un bilan qui risque de s'alourdir dans les prochaines heures. L'évolution de la situation est à suivre dans notre direct. Au moins 168 morts. C'est le dernier bilan provisoire communiqué par les autorités locales. On dénombre également 745 blessés et 30 personnes portées disparues. Les secouristes recherchaient des survivants à travers les débris. Des dégâts importants sur les rives du détroit indonésien de la Sonde. Des centaines de bâtiments ont été rasés par les flots, notamment sur les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de l'île de Java. Un tsunami provoqué par une éruption volcanique. Selon les autorités, le tsunami a pu être déclenché par une marée montante anormale due à la nouvelle lune, conjuguée à un glissement de terrain sous-marin provoqué par l'éruption de l'Anak Krakatoa, petite île du détroit de la Sonde qui sépare Java et Sumatra.