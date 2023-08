Pakistan : huit passagers d'une télécabine secourus de justesse

Durée de la vidéo : 1 min.

franceinfo

Article rédigé par franceinfo - M. Lompageu France Télévisions

Six écoliers et deux adultes ont été secourus de justesse, au Pakistan, après avoir passé plus de 15 heures bloqués dans la cabine d'un téléphérique. Celle-ci ne tenait plus qu'à un fil, 300 mètres au-dessus d'un canyon.

Les deux derniers passagers bloqués à 300 mètres au-dessus d'un canyon touchent enfin la terre ferme, sous les acclamations, dans une vidéo. Six écoliers et deux adultes ont passé plus de 15 heures dans une télécabine, au Pakistan. Ils sont finalement tous revenus sains et saufs, mardi 22 août. Secourus par la population Un peu plus tôt, les câbles du téléphérique artisanal ont cédé, le laissant se balancer dans le vide. Des opérations de secours sont rapidement mises en place. Mais le vent produit par les pâles de l'hélicoptère rend à cet instant l'intervention trop dangereuse. Un unique câble tient encore la cabine et menace de céder. Deux jeunes sont finalement hélitreuillés. Mais les opérations sont stoppées à la nuit tombée. Aidés par l'armée, les habitants de la région portent secours aux six passagers restants avec une approche plus rudimentaire.