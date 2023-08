Canicule : au CHU de Bordeaux, le service pédiatrie confronté à d'impressionnantes chaleurs

R. Moquillon, C. Michelland, T. Sinier

À Bordeaux, le service pédiatrie du CHU subit de plein fouet la canicule. Jusqu'à 44°C y ont été relevés en plein soleil, et 33°C dans les chambres, d'après certains patients. Le syndicat Sud Santé Sociaux, lui, lutte contre le manque de moyens.

Le CHU de Bordeaux-Pellegrin (Gironde) suffoque : 38°C, et même jusqu’à 44°C en plein soleil ont été relevés dans certaines pièces du service pédiatrie de l'hôpital, mardi 22 août. Une situation extrême confirmée par des parents d'enfants hospitalisés : "Mon fils est hospitalisé en neuropédiatrie, on a actuellement 33°C dans les chambres. Les gens de l'hôpital sont très compétents, mais sont à bout de nerfs. On ne peut pas se soigner comme ça", déplore une mère.

Un manque de moyens criant

Le syndicat Sud Santé Sociaux du CHU a reçu plusieurs témoignages et lettres attestant de fortes chaleurs. Une vidéo montre aussi une chambre sans stores. Le manque de moyens est alarmant, comme en atteste l'installation sommaire d'un climatiseur. Selon le syndicat, les trois quarts de l'hôpital sont concernés par cette vétusté. "On a averti la direction de nombreuses fois, et à chaque fois ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas financer une climatisation fixe pour l'ensemble de l'hôpital", explique Agnès Marquet, représentante syndicale Sud Santé Sociaux. La direction assure avoir mis en place le dispositif nécessaire à la gestion de la canicule. Cette situation devrait durer encore plusieurs jours, avec un pic attendu à 40°C mercredi 23 août, à Bordeaux.