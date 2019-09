Bahamas : la ville de Marsh Harbourg détruite à 60%

"Cinq jours après le passage de Dorian, les habitants découvrent l'ampleur du désastre à Marsh Harbourg, l'une des principales villes des Bahamas. Il n'y a plus d'eau, de l'électricité ou d'essence. Les gens comprennent qu'ils ne pourront pas rester. La rue principale de Marsh Harbourg a été largement détruite", détaille l'envoyée spéciale de France 2 sur place Agnès Vahramian.

Le ravitaillement au ralenti

"Le ravitaillement en nourriture ne peut avoir lieu car l'île ne possède plus de ports. Les habitants demandent à être évacués, mais les rotations avec les avions sont lentes avec seulement 50 personnes toutes les heures et demi. Il y a encore des milliers de gens à sortir de ce chaos", explique Agnès Vahramian. Le bilan s'est encore alourdi et il pourrait être largement revu à la hausse dans les prochaines jours. Selon les premiers chiffres officiels, 30 personnes ont perdu la vie après le passage de cet ouragan qui se dirige désormais vers les côtes américaines.

