Ouragan Dorian : paysage de désolation aux Bahamas

Nous sommes dans la plus grande ville des îles Abacos, Marsh Harbour, au nord des Bahamas. Ici, 15 000 habitants ont subi la violence de l'ouragan Dorian. Les maisons sont comme des boîtes ouvertes. Les arbres sont coupés, tranchés net par le souffle du vent. L'aéroport a été transformé en un immense lac. Mercredi 4 septembre, seuls trois petits avions avaient pu atterrir pour emmener des rescapés. Des milliers de personnes attendent d'être rapatriées en avion, en hélicoptère ou en bateau, mais il n'y a plus de port à Marsh Harbour.

Ni électricité ni eau potable

Dans les magasins éventrés, les habitants se servent. Certains poussent des chariots pleins dans les rues. Sur l'île, il n'y a plus d'électricité ni d'eau potable. Des habitants nous montrent ce qu'il reste de leur maison. C'est un engin de chantier qui devra remorquer une camionnette avec leurs affaires propres. Pour l'instant, le bilan est humain est encore impossible à établir. Il y a encore trop de confusion. Les îles Abacos, et Marsh Harbour en particulier, accueillaient une communauté sans papiers haïtienne très importante, dont on est sans nouvelles.

