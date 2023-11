Mort de Henry Kissinger : quatre événements qui ont marqué la carrière de l'emblématique chef de la diplomatie américaine

"Henry Kissinger était un géant de l'Histoire. Son siècle d'idées et de diplomatie a eu une influence durable sur son époque et sur notre monde", a écrit Emmanuel Macron sur X (anciennement Twitter). Henry Kissinger, ancien chef de la diplomatie des Etats-Unis et figure de la guerre froide, est mort à l'âge de 100 ans, a annoncé son cabinet de conseil, jeudi 30 novembre.

Franceinfo revient sur quatre événements qui ont marqué la longue carrière de l'ex-secrétaire d'Etat américain.

Sa visite secrète en Chine en 1971

La séquence avait mis fin à l'isolement du géant asiatique et contribué à la montée en puissance de Pékin sur la scène internationale. Henry Kissinger s'est rendu secrètement en Chine en juillet 1971 pour nouer des liens avec le pays, dont les relations avec l'Union soviétiques étaient alors particulièrement tendues. Un premier voyage qui avait ouvert la voie à la visite historique du président Richard Nixon à Pékin en 1972.

Signe que l'initiative a durablement marqué le pays, la mémoire de l'ancien chef de la diplomatie américaine a été salué à la télévision d'Etat chinoise. Dans une longue nécrologie diffusée jeudi, la chaîne a souligné sa "contribution historique à l'ouverture de la porte des relations sino-américaines". Henry Kissinger était "un témoin important" du "développement des relations entre les deux pays" et "avait un lien profond" avec la Chine, matérialisé par ses "nombreuses rencontres avec les dirigeants chinois", a souligné la chaîne.

Toujours populaire en Chine, il s'y était rendu en juillet 2023 et avait rencontré à cette occasion le président chinois Xi Jinping.

L'ancien chef de la diplomatie américaine Henry Kissinger rencontre le président chinois, Xi Jinpin, le 20 juillet 2023 à Pékin (Chine). (CNS / AFP)

La mort de l'ancien diplomate était jeudi en tête des sujets les plus discutés sur le réseau social chinois Weibo.

Son travail pour la détente entre Washington et Moscou, et le premier accord limitant des armes nucléaires

Celui qui a cumulé – chose rare – les casquettes de conseiller à la sécurité nationale et de secrétaire d'Etat de 1973 à 1975 a marqué le XXe siècle et notamment la période la guerre froide. Il a spécifiquement insufflé la politique de détente entre les Etats-Unis et l'Union soviétique et a relancé les négociations pour la réduction de leurs arsenaux nucléaires respectifs.

Ces discussions ont abouti à la conclusion du premier accord de limitation des armes nucléaires (Salt 1) entre les deux puissances, signé en mai 1972. "Ce qui le caractérise le mieux, c'est son ambiguïté anticommuniste, il laisse au monde la détente avec l'Union soviétique et la Chine communiste", commente le quotidien Les Echos.

Son prix Nobel polémique reçu en 1973

Toujours dans le plus grand secret, Henry Kissinger a mené des négociations pour mettre fin à la guerre du Vietnam alors que, dans le même temps, le pays et son voisin cambodgien étaient lourdement bombardés. Henry Kissinger reçoit, conjointement avec le leader nord-vietnamien Le Duc Tho, le prix Nobel de la paix en 1973 pour la signature d'un cessez-le-feu.

Le Duc Tho refuse néanmoins la récompense, faisant valoir que "la paix n'a pas réellement été établie". De son côté, Henry Kissinger n'ose pas se rendre à Oslo, la capitale norvégienne, pour recevoir le prix, par crainte de manifestations hostiles. Il se fait représenter lors de la cérémonie par l'ambassadeur américain en Norvège. A cela s'ajoute la démission de l'un des membres du comité Nobel, ulcéré par cette distinction.

"Sera-t-il encore possible à l'avenir de décerner le prix Nobel de la paix sans provoquer des haussements d'épaules ?, s'interroge alors Le Monde. La mascarade de [cette attribution] incite à poser la question ou à définir à nouveau le mot 'paix', compromis comme d'autres nobles concepts, par les intérêts politiques et les mensonges officiels."

Henry Kissinger propose, en 1975, de rendre le prix. La fondation Nobel refuse. "Rien ne le permet dans ces statuts, pas plus que de révoquer un prix déjà attribué", relate France Culture. De quoi consacrer ce Nobel de paix 1973 comme l'un des plus controversés de l'histoire.

Son soutien au coup d'Etat au Chili en 1973

Augusto Pinochet, avec le soutien de la CIA, a organisé le 11 septembre 1973 un coup d'Etat militaire au Chili contre le président socialiste Salvador Allende, démocratiquement élu trois ans plus tôt.

à lire aussi 11 septembre 1973 : récit d'une journée historique pour le Chili

Pourquoi Washington a-t-il appuyé le renversement de Salvador Allende ? Les Etats-Unis percevaient le socialiste comme une menace pour leurs intérêts et comme un ami de l'Union soviétique, a résumé la radio publique américaine NPR en septembre 2023. Henry Kissinger était "de tout cœur avec" Augusto Pinochet, écrivait le quotidien espagnol El Pais en 2005, se fondant sur des documents datant de 1976. Après son coup d'Etat, Augusto Pinochet a imposé une dictature militaire, marquée par une répression sanglante, jusqu'en 1990. Pendant ces années, environ 40 000 personnes ont été torturées et 3 200 ont été assassinées ou sont toujours considérées comme disparues.