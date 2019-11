Bolivie : la sénatrice Jeanine Añez présidente par intérim, Evo Morales dénonce un "coup d'Etat"

Jeanine Añez a invoqué "la nécessité de créer un climat de paix sociale", dans un pays secoué par une grave crise politique depuis l'élection présidentielle fin octobre.

La deuxième vice-présidente du Sénat Jeanine Añez s'est proclamée, mardi 12 novembre, présidente par intérim de la Bolivie. Une annonce aussitôt qualifiée de "coup d'Etat" par l'ex-président Evo Morales en exil au Mexique.

Malgré l'absence de quorum au Parlement, Jeanine Añez a invoqué "la nécessité de créer un climat de paix sociale", dans un pays secoué par une grave crise politique depuis l'élection présidentielle fin octobre. "Nous souhaitons convoquer des élections au plus vite", a ajouté la sénatrice de droite. Cette dernière revendiquait la présidence par intérim face à la vacance du pouvoir provoquée par les démissions en cascade du président Evo Morales et de ses successeurs prévus par la Constitution : le vice-président du pays, la présidente et le vice-président du Sénat ainsi que le président de la Chambre des députés.

Jeanine Añez s'est immédiatement rendue au siège du gouvernement où elle a prêté serment, tandis que le Tribunal constitutionnel a validé cette élection. Elle s'est ensuite réunie avec les chefs de l'armée et de la police.

Un "coup d'Etat" pour Evo Morales

"Le coup d'Etat le plus astucieux et le plus odieux de l'histoire a eu lieu", a aussitôt réagi sur Twitter l'ex-chef de l'Etat socialiste depuis son exil au Mexique. Evo Morales a promis de poursuivre "la lutte", affirmant qu'il ne cesserait pas de "faire de la politique" et remerciant le Mexique de lui avoir "sauvé la vie".

Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia. Una senadora de derecha golpista se autoproclama presidenta del senado y luego presidenta interina de Bolivia sin quórum legislativo, rodeada de un grupo de cómplices y apañada por FFAA y Policía que reprimen al pueblo — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

Dimanche soir, des milliers de Boliviens avaient célébré dans les rues le départ d'Evo Morales, après la vague de violences post-électorales au cours de laquelle sept personnes ont été tuées, selon un nouveau bilan annoncé mardi par le procureur général. Au moins 383 autres blessées.