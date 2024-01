Argentine : la population se mobilise contre la dérégulation totale du marché locatif

En Argentine, la dérégulation totale du marché locatif a retiré toute protection aux neuf millions de locataires. Des petits groupes se mobilisent pour protester chaque semaine.

En Argentine, dans moins d’un mois, le contrat de location de Laura se termine et pour le renouveler, on lui annonce une augmentation de 400% du prix. Impossible d’y faire face, alors la femme est obligée de laisser son appartement de 90 mètres carrés pour emménager dans un petit deux-pièces. Sa fille occupera la seule chambre tandis que Laura dormira dans le salon. Son fils aîné devra aller vivre avec son père. Sans régulation et dans un contexte d’inflation de plus de 200% par an, les loyers explosent pour les locaux commerciaux également.

Des Argentins déjà fragilisés par des années de crises

La dérégulation totale du marché locatif a retiré toute protection aux neuf millions de locataires argentins. Chaque semaine, des petits groupes se mobilisent pour protester. Une libéralisation radicale du pays a commencé en marche forcée. Pour les Argentins, déjà fragilisés par des années de crises, les prochains mois s’annoncent très difficiles.