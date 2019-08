Scientifiques, politiques, associations... Jair Bolsonaro épinglé de toutes parts à cause des incendies en Amazonie

Le président brésilien concentre les critiques, au plan national et international, sur sa gestion du dossier amazonien depuis son arrivée au pouvoir.

Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, est visé par de nombreuses critiques face aux incendies qui sévissent dans l'Amazonie, la plus vaste forêt tropicale du monde, dont 60% de la surface se trouve en territoire brésilien. Des manifestations doivent avoir lieu à travers le monde, vendredi 23 août, pour dénoncer la "politique environnementale épouvantable" de ce président ouvertement climatosceptique. Le dossier sera aussi sur la table du G7, ce week-end. Voici d'où proviennent ces critiques.

Sur le front diplomatique

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. "Profondément préoccupé" par la situation, il a écrit qu'"en pleine crise climatique mondiale, nous ne pouvons accepter davantage de dégâts sur une source majeure d'oxygène et de biodiversité".

En France, Emmanuel Macron a sonné la charge jeud soir : "Notre maison brûle. Littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C'est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence."

Notre maison brûle. Littéralement. L’Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C’est une crise internationale. Membres du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. #ActForTheAmazon pic.twitter.com/Og2SHvpR1P — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 22, 2019

Vendredi matin, interrogée sur les propos de Jair Bolsonaro, la secrétaire d'Etat à la Transition énergétique, Brune Poirson, a dit se "consoler" en se disant que "peut-être un jour, ces responsables politiques-là auront à répondre de leur inconséquence et de leurs actes irresponsables devant un tribunal".

France 2

Sur le front associatif

Dans une tribune, 118 ONG se sont élevées contre "l'irresponsabilité" du président brésilien, qui a accusé les associations d'être responsables des feux. "Bolsonaro n'a pas besoin des ONG pour cramer l'image du Brésil dans le monde entier", lit-on dans ce texte (en portugais), qui dénonce un président "qui manipule l'opinion publique contre le travail réalisé par la société civile, avec des allégations irresponsables et inconséquentes".

A l'échelle internationale, des ONG écologistes ont appelé à faire pression sur Brasilia. "La communauté internationale doit participer à ce rôle de contrôle du gouvernement Bolsonaro, prendre des mesures et soutenir la société civile de ce pays qui est en état d'urgence aujourd'hui", a lancé CCFD-Terre Solidaire, jeudi, sur franceinfo.

Sur le front scientifique

Des chercheurs remettent en cause l'argument du gouvernement du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui soutient que cette augmentation du nombre d'incendies est due à la sécheresse, habituelle en cette période de l'année. Parmi eux, Paulo Moutinho, de l'Institut de recherche environnementale sur l'Amazonie, affirme que "la déforestation explique la majorité des incendies". "En 2019, nous n'avons pas une sécheresse aussi sévère que lors des années précédentes, or il y une hausse substantielle des incendies", souligne-t-il.

Le 16 août, après avoir été limogé de la direction de l'organisme qui surveille la déforestation au Brésil, le physicien et ingénieur Ricardo Galvao avait déjà appelé les scientifiques à se "manifester avec force". "Les scientifiques ne peuvent pas rester silencieux, a-t-il lancé. Nous ne pouvons pas baisser la garde !"

Sur internet

Les appels pour l'Amazonie se sont également élevés sur les réseaux sociaux, où le mot-clé #PrayforAmazonas (Prions pour l'Amazonie) était la première tendance mondiale mercredi après-midi sur Twitter. Reprenant ce hashtag, le footballeur Cristiano Ronaldo a souligné qu'"il est de notre responsabilité d'aider à sauver notre planète". Sur Instagram, la chanteuse américaine Madonna a, elle, directement interpellé le chef de l'Etat brésilien : "Président Bolsonaro s'il vous plaît modifiez votre politique. Nous devons nous REVEILLER." Comme de nombreux internautes (dont Emmanuel Macron), elle a diffusé une photo trompeuse, car antérieure aux incendies du moment.

Par ailleurs, une pétition a été lancée, mercredi, à l'initiative d'un avocat brésilien. Le texte, signé par 2,5 millions de personnes en moins de 48 heures, demande "à toutes les autorités au Brésil de se mobiliser", mais également "d'ouvrir une enquête afin de déterminer les causes de l'augmentation des incendies dans cette région et de demander des comptes aux coupables".

Dans la rue

Des manifestations sont prévues pour l'Amazonie, vendredi, à Sao Paulo et à Rio. D'autres rassemblements sont organisés à travers le monde, devant les ambassades et consulats du Brésil, à l'initiative de Fridays for Future, mouvement de la jeune Suédoise Greta Thunberg, égérie de la lutte contre le réchauffement climatique.

"Notre maison est littéralement en train de brûler et les poumons de notre planète de se transformer en cendres, selon Fridays for Future. Depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, les feux de forêt se sont multipliés, alimentés par la sécheresse mais aussi par la politique environnementale épouvantable du gouvernement brésilien, qui ne voit l'Amazonie que comme une vache à lait."