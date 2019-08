Quatre questions sur l'incendie géant qui ravage l'Amazonie

L'été aura été ravageur pour la forêt amazonienne. En proie aux flammes depuis plusieurs semaines, l'Amazonie, dont 60% de la surface se trouve au Brésil, est au cœur de l'attention. Le hashtag #PrayforAmazonia est d'ailleurs devenu viral sur les réseaux sociaux, mercredi 21 août. Franceinfo répond aux questions qui se posent sur ce gigantesque incendie.

Il n'est pas possible, à l'heure actuelle, d'évaluer la superficie touchée par les feux de forêt en Amazonie. Le ministre de l'Environnement brésilien, Ricardo Salles, a assuré que "le gouvernement [avait] mobilisé tous les effectifs des secouristes et tous les avions" de lutte contre les incendies, "qui sont désormais à pied d'œuvre avec les gouvernements régionaux".

Selon l'Institut national de recherche spatiale brésilien (INPE), les feux de forêt ont augmenté de 83% depuis le début de cette année au Brésil par rapport à l'ensemble de 2018. L'institut ne précise toutefois pas quelle superficie cela représente. Il souligne que la hausse a été particulièrement significative dans les Etats occupés en totalité ou partiellement par la forêt amazonienne, comme celui du Mato Grosso, avec 13 682 départs de feu, soit une hausse de 87% par rapport à toute l'année 2018.

From the other side of Earth, here’s the latest on the Amazonia fires



Produced by @CopernicusEU’s atmosphere monitoring service, it shows the smoke reaching the Atlantic coast and São Paulo



DATA HERE▶️https://t.co/Q6qzFdPfIT pic.twitter.com/aJKU2YwRpJ