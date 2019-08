Une pétition pour "stopper l'incendie de la forêt amazonienne" récolte plus de 2 millions de signatures

L'initiative a été lancée par Gabriel Santos, un avocat qui vit à Rio Branco, au cœur de la région touchée.

Le web se mobilise pour sauver l'Amazonie, en proie aux flammes. Une pétition pour "stopper l'incendie de la forêt amazonienne" a récolté plus de 2 millions de signatures, jeudi 22 août, un jour seulement après son lancement sur la plateforme Change.org. A l'initiative de cette pétition adressée au gouvernement brésilien, Gabriel Santos se présente comme un avocat brésilien, habitant de Rio Branco, une ville située au cœur de l'Amazonie.

"Je n'ai jamais vu autant d'incendies en si peu de temps", s'inquiète Gabriel Santos, qui rappelle les effets néfastes des incendies sur "la biodiversité et les écosystèmes", mais aussi sur "la santé de millions de personnes, en particulier les personnes âgées et les enfants qui ne peuvent pas respirer à cause de la fumée".

Le texte de la pétition demande "à toutes les autorités au Brésil de se mobiliser pour nous aider à mettre fin à l'incendie de l'Amazonie", mais également "d'ouvrir une enquête afin de déterminer les causes de l'augmentation des incendies dans cette région et de demander des comptes aux coupables".