Tunisie : l'insupportable attente des familles de migrants portés disparus

Alors que de plus en plus de jeunes tunisiens tentent de rejoindre l'Italie en traversant la Méditerranée, leurs familles, sans nouvelle depuis plusieurs mois, sont dans une attente interminable.

Des photos brandies, sur lesquelles figurent les visages de jeunes tunisiens aujourd’hui disparus. Accablées, leurs familles n’ont aucune nouvelle d’eux depuis plus de quatre mois. Seule certitude, ils voulaient rejoindre l’Europe par la Méditerranée, comme le fils de Meftheh, qui avait 17 ans le jour de son départ. "On est fatigués d’attendre, on espère toujours son retour mais nous n’avons aucune information des autorités. Ne rien savoir nous épuise tous", indique le père, ému aux larmes.

Plus d'un millier de disparus en 2023

Le fils de Meftheh est peut-être passé par l’un des camps situés à une quarantaine de kilomètres de Sfax (Tunisie). L’un d’eux accueille des migrants venus d’Afrique subsaharienne. Sous les oliviers, dans des conditions déplorables, ils attendent une embarcation pour atteindre les côtes italiennes, s’ils arrivent à échapper aux arrestations. En 2023, plus de 1 300 migrants partis des côtes tunisiennes ont disparu en mer. Ils sont pourtant de plus en plus à tenter la traversée.