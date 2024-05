Eurozapping : un procès historique en Allemagne, grosse frayeur pour les Napolitains

Comme chaque soir, le JT du 23h info fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C'est l'Eurozapping du mardi 21 mai.

En Grèce, abandon des poursuites dans le pire naufrage de migrants. Neuf Égyptiens avaient été arrêtés, soupçonnés d’être des passeurs après avoir survécu au drame. C’était en 2023, alors que 80 personnes étaient mortes et plus de 600 avaient disparu au large de Pylos, dans le Péloponnèse. Le bateau étant hors de la zone territoriale grecque, le tribunal de Kalamata s’est jugé "incompétent".

D'inquiétantes secousses à Naples

En Allemagne, le procès d’un coup d’État manqué. Il y avait foule, mardi 21 mai, au tribunal de Francfort, pour ce procès historique. Dans le box des accusés, neuf personnes, dont le prince Heinrich XIII Reuss, soupçonné d’avoir voulu prendre le pouvoir en attaquant le Parlement allemand. Près de 400 armes et 140 000 munitions avaient été saisies.

En Italie, Naples victime de tremblements de terre. Plus de 140 secousses ont semé la panique à Naples dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 mai, mesurées jusqu'à 4,4 sur l’échelle de Richter, du jamais-vu dans la région. Les habitants, affolés, se sont jetés dans la rue. Il n'y a pas de victime, mais des dégâts, et la peur que ces secousses, de plus en plus fréquentes, ne deviennent mortelles.